Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - odliczanie składek ZUS

Opłacam zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów. Czy mam możliwość odliczenia od przychodów składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne? Jak tak, to w jaki sposób mogę je prawidłowo rozliczyć?

Podatnik rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma możliwość odliczenia od przychodu składek wpłacanych co miesiąc na ubezpieczenia społeczne (wypadkowe, emerytalne, rentowe i chorobowe), a także odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Jak już wspomnieliśmy na wstępie, podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może odliczyć od przychodów składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Uwaga: Jeżeli podatnik uzyskuje przychody opodatkowane różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Składki na ubezpieczenia społeczne odliczamy od przychodu. Pomniejszają one podstawę opodatkowania, od której wyliczamy podatek. Kwota składek stanowi określony w zależności od rodzaju składki procent minimalnej podstawy wymiaru składek, czyli 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (jeżeli przedsiębiorca nie jest uprawniony do ulgi w ZUS).

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3136,20 zł (60% kwoty 5227 zł, tj. kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w 2020 r.). Od tej kwoty wyliczamy składki na poszczególne ubezpieczenia społeczne, które są następujące:

1,67%* - ubezpieczenie wypadkowe = 3136,20 zł x 1,67% = 52,37 zł

19,52 % - ubezpieczenie emerytalne = 3136,20 zł x 19,52% = 612,19 zł

8% - ubezpieczenie rentowe = 3136,20 zł x 8% = 250,90 zł

2,45% - ubezpieczenie chorobowe = 3136,20 zł x 2,45% = 76,84 zł

Po zsumowaniu kwota składek wynosić będzie 992,30 zł i tę kwotę odejmujemy od wartości miesięcznego przychodu.

* składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne obniża nam ryczałt. Podstawa wymiaru składki to 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

I tak, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 4026,01 zł (75% kwoty 5368,01 zł), natomiast składka na to ubezpieczenie wynosi 9% tej podstawy, czyli 362,34 zł (jest to kwota przekazywana do ZUS-u). Z kolei kwota składki, o którą zmniejsza się podatek wynosi: 4026,01 zł x 7,75% = 312,02 zł.

Aktualne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne można znaleźć tutaj.

Na koniec przedstawimy przykład wyliczenia należnego podatku. Przypomnijmy, że aby go wyliczyć, od wartości przychodu odejmujemy wartość składek na ubezpieczenia społeczne, a następnie mnożymy wynik przez odpowiednią stawkę ryczałtu. Od kwoty, którą uzyskamy, odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład:

Przychód uzyskany w kwietniu 2020 r. = 8200 zł

Całość przychodów opodatkowana jest stawką ryczałtu 17%.

Składka na ubezpieczenia społeczne w marcu 2020 r., opłacona 10 kwietnia 2020 r. wynosi 992,30 zł (patrz wyżej). Podstawa opodatkowania = przychód – ubezpieczenia społeczne = 8200 zł – 992,30 zł = 7207,70 zł, a po zaokrągleniu do pełnego złotego 7208 zł. Ryczałt = podstawa opodatkowania x stawka ryczałtu = 7208 zł x 17% = 1225,36 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru) = 312,02 zł (patrz wyżej).

Podatek dochodowy należny urzędowi skarbowemu = ryczałt – ubezpieczenie zdrowotne = 1225,36 zł - 312,02 zł = 913,34 zł, po zaokrągleniu do pełnego złotego jest to 913 zł.

Ryczałt należy wpłacać na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

Możliwość podatkowego rozliczenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy mają tylko przedsiębiorcy, których dochody opodatkowane są według skali podatkowej lub podatkiem liniowym.

Składki te nie mogą być odliczane od dochodu. Wynika to z tego, że w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 30c ust. 2 ustawy o PIT jest mowa jedynie o odliczaniu składek określonych w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy wynika natomiast z ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, składek na Fundusz Solidarnościowy z ustawy z 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Zapłacone składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy są kosztem uzyskania przychodów. Wynika to a contrario z art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o PIT, zgodnie z którym nieopłacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenie społeczne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Na podstawie art. 23 ust. 3d ww. ustawy przepis ten ma zastosowanie także do składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

