Przekształcanie użytkowania wieczystego nie dla wszystkich korzystne

Ustawa o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowej w prawo własności nie jest korzystna dla wszystkich – ocenia rzecznik praw obywatelskich. Do biura RPO napływały w ostatnim czasie skargi dotyczące problemów w stosowaniu ustawy. Wątpliwości budzą przypadki, gdy użytkownik wieczysty zapłacił z góry wszelkie opłaty roczne, a po sprzedaży nabywca i tak musi zapłacić tzw. opłatę przekształceniową.

W skargach napływających do RPO wskazywane są problemy ze stosowaniem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa ta obowiązuje od początku 2019 r.

Kłopoty dotyczą przypadków, kiedy dotychczasowy użytkownik wieczysty z góry zapłacił wszystkie opłaty roczne za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, które potem odsprzedał, a nabywca i tak jest zobowiązany do zapłacenia opłaty przekształceniowej. Opłata ta jest co do zasady równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Jak wskazuje dr Adam Bodnar, w tego rodzaju sytuacjach skarżący się obywatele czują się wprowadzeni w pułapkę, ponieważ liczyli na to, że również będą zwolnieni z opłat.

„Takie osoby powinny mieć prawo do nieodpłatnego przekształcenia, tym bardziej że przysługuje ono np. spadkobiercy użytkownika wieczystego, który uiścił jednorazowo całą tę opłatę” – przekonuje RPO.

Rzecznik skierował w tej sprawie pismo do Ministerstwa Rozwoju, w którym prosi o rozważenie odpowiednich zmian w prawie, które mogłyby rozwiązać pojawiające się problemy.

