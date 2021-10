Podatkowa definicja budynku – ważna uchwała NSA

Naczelny Sąd Administracyjny podjął w tym tygodniu uchwałę, w której stwierdził, że obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu Prawa budowlanego, może dla celów podatkowych zostać uznany za budynek w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W takiej sytuacji wymagane jest spełnienie kryterium bycia budynkiem.

W uchwale z 29 września 2021 r. (sygn. akt – III FPS 1/21) NSA stwierdził, że obiekt budowlany (będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego) może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek (w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) – warunkiem jest spełnienie kryterium bycia budynkiem (trwałe związanie z gruntem, wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadanie fundamentów i dachu), a cechą wyróżniającą powinna być powierzchnia użytkowa.

W praktyce NSA podzielił stanowisko formułowane wcześniej m.in. przez rzecznika praw obywatelskich, który przyłączył się do postępowania uchwałodawczego. Rzecznik wskazywał przy tym, że ustawodawcy nie wprowadzili zastrzeżenia, że zaliczenie danego obiektu na gruncie Prawa budowlanego do budowli uniemożliwia jednoczesne uznanie go za budynek dla celów podatkowych.

„W uchwale Naczelny Sąd Administracyjny wskazał na dodatkowy warunek. W procesie kwalifikacji danego obiektu budowlanego jako budynku na cele podatkowe należy uwzględniać parametr, jakim jest podstawa opodatkowania. W przypadku zaś budynków podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia użytkowa. Zastrzeżenie to będzie miało decydujące znaczenie dla opodatkowania takich obiektów, jak silosy” – wskazuje RPO.

Jak wskazuje RPO, problemy związane z definicją budynku i budowli dla celów podatkowych są widoczne już od lat. Rzecznik apeluje o zmiany w prawie i uporządkowanie przepisów.

mp