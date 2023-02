Podatki 2024: Obowiązkowy KSeF z kolejnymi zmianami

Wprowadzenie obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie opóźnione do 1 lipca 2024 r. Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, ustawa wdrażająca zmiany zostanie skorygowana i w większym stopniu uwzględni postulaty podatników. Resort przedstawił w tym tygodniu kolejne szczegóły dotyczące modyfikacji wprowadzanych do nowej wersji projektu nowelizacji.

W ostatni czwartek resort finansów zorganizował konferencję uzgodnieniową dotyczącą projektu KSeF, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele biznesu, doradców podatkowych i księgowych. Ministerstwo wskazuje, że finalna wersja projektu nowelizacji ws. systemu uwzględni część przedstawionych w trakcie konsultacji postulatów.

– Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur przyspieszy digitalizację sektora publicznego i wielu polskich przedsiębiorstw. Znacząco ułatwi prowadzenie biznesu. Chcemy, aby rozwiązania, które oferujemy, były jak najbardziej dostosowane do oczekiwań, dlatego cieszę się, że projektowane przepisy ustawy VAT spotkały się z tak szerokim odzewem społecznym w ramach konsultacji. Dokonaliśmy szerokiej analizy zgłoszonych uwag oraz potrzeb podatników i branży IT, czego wynikiem jest szereg zmian w projekcie – mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej, Bartosz Zbaraszczuk.

Poza przesunięciem wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 na 1 lipca 2024 r., planowane jest też wydłużenie o dodatkowe pół roku (do końca 2024 r.) terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo i przedmiotowo z VAT. Co ważne, do 31 grudnia 2024 r. faktury z kas fiskalnych można będzie wystawiać w obecnej formie, a paragon z NIP będzie uznawany jako faktura uproszczona.

Lista zmian obejmuje również wyłączenie z KSeF faktur konsumenckich oraz biletów spełniających funkcję faktur (paragony na płatnych autostradach). Wyłączenie ma objąć także faktury wystawiane w ramach procedur OSS i IOSS.

Modyfikacje będą dotyczyć również kwestii ewentualnych awarii. W sytuacji awarii po stronie podatnika możliwe będzie wystawienie faktury w trybie offline (poza KSeF) i dostarczenie jej do systemu w następnym dniu roboczym, licząc od wystawienia faktury w trybie offline. W czasie awarii i w trybie offline dopuszczalne będzie wystawianie faktur korygujących.

Ostateczna wersja nowelizacji obejmie ponadto likwidację not korygujących (w KSeF i poza KSeF), a także mniej dotkliwe sankcje, które będą stosowane dopiero od 2025 r.

mp