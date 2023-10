Podatki 2023: Ważny wyrok TS UE dotyczący stawek VAT i środków spożywczych

Środki spożywcze mające jednakowy składnik główny i zastosowanie mogą podlegać dwóm różnym obniżonym stawkom podatku VAT – wynika z nowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Orzeczenie odnosi się do pytania prejudycjalnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Trybunał stwierdził w nowym wyroku, że napoje sprzedawane do natychmiastowego spożycia mogą zostać opodatkowane inną stawką VAT, niż takie same napoje, które są jednak sprzedawane w sklepie jako towar.

Spór dotyczył stosowania stawki VAT na poziomie 5 proc. lub 8 proc., a wyrok TS UE jest odpowiedzią na zapytanie prejudycjalne, które złożył Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Spółka, której dotyczy sprawa, wprowadziła do obrotu napój w postaci gorącej czekolady na bazie mleka oraz sosu czekoladowego. Strona stwierdziła, że do oferowanego napoju może zastosować stawkę obniżoną na poziomie 5 proc., bo napój jest podobny do wymienionych w ustawie o VAT napojów na bazie mleka. Organ podatkowy uznał tymczasem, że sprzedaż na wynos i sprzedaż na miejscu napoju, czemu towarzyszą usługi dodatkowe (przygotowanie i podanie napoju klientowi do bezpośredniej konsumpcji), trzeba uznać za dostawy towarów podlegające stawce na poziomie 8 proc.

W wyroku z 5 października 2023 r. (sygn. akt – C 146/22) sędziowie TS UE odnieśli się do kwestii interpretacji art. 98 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. ws. wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady (UE) 2018/1713 z 6 listopada 2018 r., w związku z pkt 1 i 12a załącznika III do tej dyrektywy, art. 6 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112 oraz zasadą neutralności podatkowej.

„Artykuł należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które przewiduje, że środki spożywcze składające się z tego samego głównego składnika i zaspokajające tę samą potrzebę przeciętnego konsumenta podlegają dwóm różnym obniżonym stawkom podatku od wartości dodanej (VAT), w zależności od tego, czy są one sprzedawane detalicznie w sklepie, czy też są przygotowywane i podawane klientowi na gorąco na jego zamówienie w celu natychmiastowego spożycia, pod warunkiem że owe środki spożywcze nie wykazują analogicznych właściwości pomimo wspólnego głównego składnika lub że różnice między tymi środkami, w tym dotyczące usług wspomagających, jakie towarzyszą ich dostawom, w istotny sposób wpływają na decyzję przeciętnego konsumenta o zakupie jednego lub drugiego z tych środków” – wskazano w wyroku TS UE.

Z nowym wyrokiem TS UE można się zapoznać tutaj.

mp