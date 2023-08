Podatki 2023: Ważny wyrok NSA ws. przychodu delegowanych pracowników

Zapewnienie zakwaterowania oraz transportu pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicę nie skutkuje powstaniem u niego przychodu – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku wydanym na początku sierpnia br. Eksperci KPMG wskazują, że orzeczenie ma charakter precedensowy, bo do tej pory sądy prezentowały zazwyczaj stanowisko, zgodnie z którym takie koszty powinny stanowić jednak przychód pracownika.

Wyrok NSA z 1 sierpnia 2023 r. (sygn. akt – II FSK 270/21) dotyczył sprawy spółki świadczącej usługi na terenie krajów Unii Europejskiej w ramach korzystania przez tą spółkę z unijnej swobody świadczenia usług. Delegowanie pracowników prowadzono w oparciu o aneksy do umów o pracę, opierając się przy tym na czasowej zmianie miejsca wykonywania pracy. Wątpliwości dotyczyły tego, czy bezpłatne zapewnienie delegowanym za granicę pracownikom zakwaterowania na okres oddelegowania powoduje powstanie po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy.

„Zdaniem NSA w przedmiotowej sprawie odnośnie do pracowników oddelegowanych przez polskiego pracodawcę na krótki czas do pracy za granicę zastosowanie mają co do zasady regulacje dyrektywy 96/71/WE, a także dyrektywy 2014/67/WE, które wskazują, w jaki sposób należy rozpatrywać świadczenia, które są wypłacane pracownikom delegowanym. W tych dyrektywach wskazuje się, że elementem wynagrodzenia dla pracownika nie mogą być koszty transportu, jak i koszty zakwaterowania” – tłumaczą eksperci KPMG.

Sąd powołał się na rozporządzenia unijne, które w hierarchii prawnej są nad regulacjami krajowymi. W wyroku podkreślono, że z tego powodu nie można wliczać do wynagrodzenia w takich sytuacjach kosztów transportu i zakwaterowania, a na gruncie prawa podatkowego nie można przyjmować, że obowiązki te mają obciążać pracownika oraz pośrednio spółkę (jako płatnika).

„Wyrok jest przełomowy, ponieważ do tej pory, w większości przypadków sądy prezentowały stanowisko, że koszty zakwaterowania, jak i koszty transportu pracowników delegowanych, powinny stanowić przychód pracownika” – dodają eksperci KPMG.

