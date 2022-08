Podatki 2023: Przepisy o ukrytej dywidendzie zostaną uchylone

Regulacje dotyczące tzw. ukrytej dywidendy zostaną uchylone – wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym CIT. Przepisy te miały przeciwdziałać sytuacjom, gdy dystrybucja zysku do wspólników jest dokonywana w sposób zmniejszający dochód podatnika poprzez zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodu, która formalnie nie jest dywidendą. Wcześniej o uchylenie przepisów apelowały organizacje biznesowe.

Budzące wątpliwości przepisy znalazły się w ustawie z 29 października 2021 r. Regulacje ws. ukrytej dywidendy miały wejść w życie ze skutkiem od 1 stycznia 2023 r.

„Brzmienie przepisu prowadziło jednak do istotnych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie wzajemnych zależności pomiędzy przepisami o ukrytej dywidendzie i przepisami o cenach transferowych. Jednocześnie, postulaty zgłoszone przez organizacje branżowe wskazywały na konieczność ograniczenia przepisów antyabuzywnych, które mogą dotyczyć podobnych kategorii płatności (tych samych kategorii płatności mogłyby dotyczyć m.in. przepisy o ukrytej dywidendzie i o podatku od przerzuconych dochodów)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projektodawcy zwracają też uwagę na to, że szeroki charakter przesłanek prowadzących do uznania kosztów za ukrytą dywidendę mógłby prowadzić do sytuacji, gdy przepisy obejmowałyby określone transakcje uzasadnione gospodarczo, których głównym celem nie jest transfer nadwyżek finansowych do podmiotów powiązanych.

„Zasadne jest uchylenie przepisów, tj. art. 2 pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b ustawy z 29 października 2021 r.” – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 25 sierpnia 2022 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp