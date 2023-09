Podatki 2023: KSeF już przystosowany do nowej struktury FA(2)

Resort finansów udostępnił zaktualizowaną wersję Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), która obsługuje nową strukturę logiczną FA(2). Od początku września przedsiębiorcy, którzy korzystają z KSeF, wystawiają e-faktury wyłącznie w ramach struktury FA(2). Zmiany mają ułatwić podatnikom przygotowanie się do zaplanowanego na 1 lipca 2024 r. wprowadzenia obowiązkowego e-fakturowania.

„Od 1 września 2023 r. struktura logiczna FA(2) zastąpiła obecnie obowiązującą strukturę logiczną FA(1). Oznacza to, że struktura logiczna FA(2) obowiązuje w trakcie fakultatywnego KSeF. Ułatwi to przygotowanie się podatników do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 r.” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Nowa struktura FA(2) została udostępniona na portalu podatkowym resortu finansów oraz w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP (nr wzoru – 2023/06/29/12648).

Korzystanie z KSeF opiera się obecnie na dobrowolności, ale w połowie 2024 r. w życie wejdą przepisy wprowadzające obowiązek e-fakturowania, który obejmie większość przedsiębiorców.

Jak podkreśla resort finansów, wdrożenie obowiązkowego KSeF pozwoli na zoptymalizowanie procesów fakturowych oraz obiegu dokumentów. Nowy standard i dalsza automatyzacja mają pozwolić m.in. na automatyczną archiwizację faktur. Korzyścią z korzystania z e-faktur ma być również brak konieczności przepisywania danych z papierowych dokumentów do systemu i tym samym ograniczenie ryzyka błędów ludzkich.

Szczegółowe informacje nt. KSeF i poszczególnych narzędzi można znaleźć tutaj.

