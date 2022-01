Podatki 2022: Przedsiębiorcy czekają na interpretacje Ministerstwa Finansów

W związku z problemami dotyczącymi wprowadzania Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów powinno wydać interpretacje ogólne, które wyeliminują wątpliwości i dadzą podatnikom odpowiednią ochronę – twierdzą Pracodawcy RP. Środowisko przedsiębiorców podkreśla, że obecnie ryzyko sporów z administracją skarbową jest w przypadku podatników szczególnie duże.

„W obliczu chaosu prawnego spowodowanego wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu zaistniała pilna potrzeba zapewnienia skutecznej ochrony prawnej podatnikom, którzy nieintencjonalnie mogliby naruszyć nowe przepisy. Ryzyko sporów z administracją skarbową jest duże. Potwierdzają to wątpliwości sygnalizowane przez urzędników administracji skarbowej. Podkreślają oni, że nie są przygotowani do stosowania nowych przepisów, a szkolenia organizowane przez resort finansów pozostawiają wiele do życzenia” – czytamy w nowym stanowisku Pracodawców RP.

Eksperci organizacji wskazują, że opublikowany przez Ministerstwo Finansów podręcznik dotyczący zmian w prawie czy webinaria nie dają podatnikom odpowiedniej ochrony w kontekście ewentualnych sporów z administracją skarbową. Organizacja apeluje o wydanie przez resort finansów odpowiednich interpretacji ogólnych.

„Wydanie interpretacji ogólnej, tudzież kilku takich interpretacji, jest absolutnie niezbędne w obliczu głębokiego chaosu prawnego i problemów z jednolitą wykładnią przepisów. Z interpretacji powinno wprost wynikać, że wszelkie wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść podatników. W przeciwnym razie uzasadnione będzie stwierdzenie, że to państwo wpędziło swoich obywateli w pułapkę. Nie można do tego dopuścić” – przekonują Pracodawcy RP.

Biznes zaznacza, że w obecnym chaosie prawnym konieczne jest zapewnienie prawidłowej wykładni przepisów podatkowych oraz ujednolicenie stosowania prawa przez organy podatkowe.

mp