Podatki 2022: Od lipca możliwe będzie tworzenie grup VAT

Z początkiem lipca br. w życie wejdą zmiany wprowadzające grupę VAT, czyli uproszczenie rozliczeń między podmiotami powiązanymi. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, grupa VAT opiera się przede wszystkim na jednym zbiorczym pliku JPK_VAT (zamiast oddzielnych plików składanych przez spółki) oraz braku VAT i faktur wewnątrz takiej grupy.

Formuła grupy VAT działa obecnie już w niemal 20 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Polska dołączy do tego grona 1 lipca 2022 r., kiedy to zaczną obowiązywać odpowiednie zmiany w ramach tzw. Polskiego Ładu. W efekcie podatek VAT nie będzie pobierany od podmiotów, które – mimo powiązań – zachowują odrębność prawną w grupie.

Grupa VAT opiera się na założeniu, że funkcjonuje jeden zbiorczy plik JPK_VAT – zamiast obecnych oddzielnych JPK_VAT, które składają poszczególne spółki grupy. Jednocześnie grupa VAT to brak podatku VAT i brak faktur wewnątrz grupy, a także możliwość elastyczniejszego zarządzania podatkiem naliczonym. W praktyce firmy powiązane w ramach grupy VAT będą mogły rozliczać się wspólnie – jako jeden podatnik. Grupa VAT staje się wtedy podatnikiem jako całość.

„Najważniejszą korzyścią płynącą z utworzenia grupy VAT jest neutralność obrotów pomiędzy członkami grupy. Dzięki temu Polska stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania zarówno dla inwestorów zagranicznych i krajowych. To rozwiązanie to win-win zarówno dla biznesu, jak i administracji” – czytamy w komunikacie resortu finansów.

Zgodnie z szykowanymi zmianami, grupę VAT będą mogły utworzyć podmioty, które nie posiadają statusu podatkowej grupy kapitałowej na gruncie podatku dochodowego CIT. Warunkiem będzie równoczesne powiązanie podmiotów pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym.

mp