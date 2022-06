Podatki 2022: Minimalny podatek dochodowy CIT przed ważnymi zmianami

W rządzie trwają prace nad kolejną dużą nowelizacją ustawy o podatku dochodowym CIT. Pakiet szykowanych zmian ma objąć m.in. modyfikację i odroczenie wejścia w życie regulacji dotyczących minimalnego podatku CIT. Planowane zmiany są częściowo zgodne z wcześniejszymi postulatami środowiska przedsiębiorców.

W ostatnich dniach w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację, że w III kwartale 2022 r. rząd ma pracować na nowelizacją ustawy o CIT. Głównym celem szykowanych zmian jest poprawa budzących wątpliwości przepisów wprowadzonych z początkiem obecnego roku w ramach tzw. podatkowego Polskiego Ładu.

Nowelizacja ma w praktyce zmodyfikować i odroczyć wejście w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym. Danina nie będzie pobierana za 2022 r., a jednocześnie wyłączeni zostaną z niej mali podatnicy, spółki komunalne, podmioty w stanie upadłości/likwidacji, a także podatnicy, u których większość przychodów osiągnięto w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, oraz podatnicy, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2 proc.

W efekcie limit rentowności zostałby podwyższony z 1 proc. do 2 proc., podczas gdy przy jego ustalaniu nie będą brane pod uwagę opłaty z tytułu umów leasingu środków trwałych, wartość należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej i wartość akcyzy. W planach jest ponadto możliwość wyboru prostszej metody ustalania podstawy opodatkowania.

– Cieszy fakt uwzględnienia przez Ministerstwo Finansów części zgłaszanych przez przedsiębiorców postulatów, choć biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, podatek ten w ogóle nie powinien był uchwalony i najlepszym rozwiązaniem jest jego likwidacja. Proponowane modyfikacje, wydają się iść w dobrym kierunku, jednak jeżeli podatek ten ma być modyfikowany, to dostrzegamy potrzebę wyłączenia spod regulacji wszystkich podatników z sektora MŚP z obrotami do 50 mln euro, a nie tylko małych podatników w rozumieniu ustawy o CIT z obrotami do 2 mln euro. Wyłączenie pewnych kosztów przy liczeniu poziomu rentowności jest zmianą korzystną, ale już podniesienie tego wskaźnika do 2 proc. może spowodować, że jeszcze większa liczba podatników, może zostać objęta tym podatkiem – mówi doradca podatkowy i ekspert Konfederacji Lewiatan, Przemysław Pruszyński.

mp