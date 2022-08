Podatki 2022: Jaka będzie przyszłość podatku Belki?

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na kwestię ewentualnego wprowadzenia w podatku dochodowym zmian dotyczących ulg i zwolnień odnoszących się do kapitałów pieniężnych – wynika z odpowiedzi, jaką resort przekazał rzecznikowi praw obywatelskich. Rzecznik zaapelował wcześniej o zmiany lub całkowitą likwidację tzw. podatku Belki. Danina budzi szczególnie duże kontrowersje w kontekście inflacji i niskiego oprocentowania lokat.

Temat zasadności dalszego opodatkowania zysków kapitałowych był w ostatnich miesiącach podnoszony m.in. przez organizacje przedsiębiorców i RPO. Rzecznik skierował w tej sprawie oficjalne zapytanie do resortu finansów.

W odpowiedzi sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Artur Soboń, wskazał na to, że resort zwraca uwagę na kwestię zasadności wprowadzenia zmian w podatku dochodowym w zakresie ulg i zwolnień dotyczących kapitałów pieniężnych, w szczególności w celu zachęty do długoterminowych inwestycji.

Jako ryzyko wskazywane jest m.in. to, że po zwolnieniu z opodatkowania dochodów z kapitałów pieniężnych do Polski mógłby zacząć napływać kapitał spekulacyjny, co z kolei mogłoby przynieść negatywne skutki gospodarcze dla kraju. Jak argumentuje resort, obecny podatek Belki w wysokości 19 proc. jest też jednym z najniższych tego rodzaju podatków w Europie.

Ministerstwo podkreśla, że niezbędne byłoby przygotowanie szczegółowych analiz, które uwzględnią rolę opodatkowania zysków kapitałowych (lub jego braku) w systemie PIT i faktyczny wpływ na rynek finansowy.

„Jesteśmy otwarci na propozycje zgłaszane przez środowiska społeczne i gospodarcze oraz deklarujemy gotowość do ich rozważenia, a po pozytywnym zaopiniowaniu – do podjęcia kroków mających na celu wdrożenie do systemu podatkowego” – można przeczytać w odpowiedzi resortu finansów.

