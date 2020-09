Podatki 2021: Wzrosną normy szacunkowe dochodu rolników i hodowców

Z początkiem 2021 r. w życie wejdzie nowe rozporządzenie resortu finansów ws. norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Normy zostaną podwyższone w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej. Ceny te wzrosły w 2019 r. o 9,6 proc. względem 2018 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym PIT, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w przypadku, kiedy podatnik nie prowadzi ksiąg, powinno się ustalać przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Wysokość norm szacunkowych jest powiązana ze wskaźnikiem wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, który ogłasza cyklicznie Główny Urząd Statystyczny.

„Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2019 r. (M.P. poz. 469) ogłosił, iż wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniósł 109,6 (wzrost cen o 9,6 proc.). Dlatego też Minister Finansów, uwzględniając ww. wskaźnik ogłoszony przez Prezesa GUS dokonał w projektowanym rozporządzeniu zmian wysokości norm szacunkowych dochodu” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Przykładowo, norma szacunkowa dochodu rocznego w przypadku lisów i jenotów wzrośnie z obecnych 47,29 zł do 51,83 zł, licząc od 1 samicy stada podstawowego. Z kolei w odniesieniu do hodowli kotów rasowych norma zostanie podwyższona z 17,15 zł do 18,10 zł względem 1 sztuki stada podstawowego.

Szacuje się, że zmiany norm będą dotyczyć w praktyce ok. 34 tys. podatników.

Normy na 2021 r. określa projekt rozporządzenia (z 7 września 2020 r.) Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tu, a nowe normy są dostępne tutaj.

mp