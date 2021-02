Podatki 2021: Ustandaryzowane e-faktury dobrowolne tylko do końca 2022 r. 

Wdrożenie e-faktury, czyli modelu opartego na ustandaryzowanej fakturze, ma ułatwić i zwiększyć możliwości działań kontrolnych ze strony państwa. Ministerstwo Finansów liczy też na zmniejszenie liczby błędów wywołanych czynnikiem ludzkim. Wprowadzenie nowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zaplanowano na 1 października br.

Początkowo e-faktura nie będzie obowiązkowa, ale to zmieni się od początku 2023 r., kiedy to nowe rozwiązanie ma już mieć charakter wymogu.

System e-faktur ma w założeniu służyć m.in. analizie i kontroli danych z faktur oraz kierowaniu do podatników lub uprawnionych do wystawiania e-faktur osób powiadomień o dacie i czasie wystawienia danej faktury. Jednocześnie w ramach KSeF fakturom nadawane będą numery identyfikujące.

„Projektowane rozwiązanie ma na celu uszczelnić system podatkowy, a zarazem ograniczyć nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT oraz przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników poprzez łatwiejszy oraz szybszy dostęp do dokumentów. Wprowadzenie elektronicznego ustandaryzowanego wzoru faktury powinno doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji handlowych” – czytamy w uzasadnieniu projektu wprowadzającego e-faktury.

Jak zakłada Ministerstwo Finansów, KSeF w praktyce przyczyni się do wzmocnienia kontroli prawidłowości podatku VAT oraz uproszczenia samego procesu kontrolnego, bo możliwe stanie się zdalne monitorowanie przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego fakturami.

„Proponowane rozwiązanie umożliwi także zwiększenie dochodów budżetu państwa w wyniku zakładanego zwiększenia poboru podatku VAT na każdym etapie obrotu towarami i usługami” – wskazują autorzy projektu.

Projektodawcy przewidują, że nowy system doprowadzi również do zdecydowanego spadku liczby błędów wynikających z czynnika ludzkiego.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 1 lutego 2021 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 października 2021 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp