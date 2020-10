Podatki 2021: Ograniczenie ulgi abolicyjnej uderzy w firmy i pracowników

Przewidziane przez rząd znaczne ograniczenie tzw. ulgi abolicyjnej wpłynie zarówno na przedsiębiorców, jak i samych pracowników – przewidują eksperci Konfederacji Lewiatan. Preferencja ma zostać ograniczona do 1360 zł. Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Z ulgi abolicyjnej korzystają obecnie osoby, które uzyskują dochody za granicą, ale pozostają jednocześnie polskimi rezydentami podatkowymi. Ulga zwalnia podatników z ewentualnej konieczności dopłacenia różnicy, gdy podatek zapłacony w innym państwie jest niższy od podatku w Polsce. Od przyszłego roku preferencja ma być znacznie ograniczona (do 1360 zł rocznie).

„Ograniczenie stosowania ulgi ma wymiar czysto fiskalny i rząd upatruje w tym dodatkowych wpływów budżetowych, które można osiągnąć nie podwyższając obecnych oraz nie wprowadzając nowych podatków. Niestety, obciąży to zarówno osoby pracujące za granicą, jak i pracodawców, którzy kierują swoich pracowników do pracy za granicą, oferując z góry określone wynagrodzenie” – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan.

Jak twierdzi ta zrzeszająca przedsiębiorców organizacja, do tej pory podatnicy nie musieli interesować się zawiłościami poszczególnych metod dotyczących opodatkowania dochodów uzyskiwanych poza Polską. Mieli jednocześnie pewność, że co do zasady nie będą zobowiązani do dokonywania dopłat podatków w Polsce.

„Zniesienie ulgi abolicyjnej doprowadzi do konieczności zagłębienia się w ten temat, a mając na uwadze problemy jakie mieli podatnicy przed 2008 r. (od tego roku obowiązuje ulga), to więcej niż prawdopodobne wydaje się, że nastąpi powrót do stanu właśnie z tego okresu, kiedy to uznano, że wprowadzenie takiej ulgi było niezbędne” – przewidują eksperci Konfederacji Lewiatan.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 30 września 2020 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

