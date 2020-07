Podatki 2021: Będą zmiany dotyczące kursów walut i podatków

Podatnik będzie mógł wybrać do podatku VAT zasady przeliczenia kursu walut analogiczne do zasad przeliczenia przychodu w podatku dochodowym – zapowiedziało Ministerstwo Finansów. W efekcie zmniejszony będzie czas na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji. Zmiany mają zostać wprowadzone w życie w pierwszych miesiącach 2021 r.

Nowe zasady będą wdrożone w ramach tzw. pakietu SLIM VAT, który jest odpowiedzią resortu finansów na zgłaszane oczekiwania przedsiębiorców. Pakiet, który powinien wejść w życie na początku 2021 r., obejmuje m.in. proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów oraz wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym.

– SLIM VAT to akronim utworzony ze słów simple, local and modern. Oznacza podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje. Jest to też podatek nowoczesny, w którym wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych i e-usług administracji łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach – komentuje wiceminister finansów, Jan Sarnawski.

Resort finansów zapowiedział, że podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut analogiczne do przeliczania przychodu w podatku dochodowym. W konsekwencji oznaczać ma to zmniejszenie czasu na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji.

„Przykładowo, podatnik VAT świadczący usługę budowlaną B2B stosuje obecnie dwa różne kursy (dla VAT w dacie z dnia przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi). Po zmianie przepisów będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs walut do rozliczenia transakcji w VAT i PIT/CIT” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

mp