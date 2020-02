Podatki 2020: Wkrótce zmiany ws. obrotu paliwami opałowymi

Niebawem zakończy się okres przejściowy dotyczący obowiązku rejestracji podmiotów pośredniczących (sprzedawcy) oraz podmiotów zużywających (nabywcy) paliwa opałowe – przypomina Ministerstwo Finansów. Już od początku kwietnia br. w takich przypadkach konieczne będzie złożenie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego na formularzu AKC-RU.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 września 2019 r. każda transakcja dotycząca oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych musi być rejestrowana w systemie SENT. Jednocześnie jednak do końca marca 2020 r. potrwa jeszcze okres przejściowy. W efekcie obecnie można stosować dotychczasowe regulacje, czyli sprzedawać/kupować paliwa do celów grzewczych bez składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego (AKC-RU).

Aktualnie możliwe jest nadal pobieranie i składanie oświadczenia o przeznaczeniu takich paliw w postaci papierowej. Po zakończeniu okresu przejściowego (od 1 kwietnia 2020 r.) możliwe będzie jednak już tylko zgłoszenie elektroniczne za pomocą formularza AKC-RU.

„Formularz ten umożliwia rejestrację zgłoszenia uproszczonego i jest dostępny na stronie podatki.gov.pl albo na stronie puesc.gov.pl. Służy on do informowania m.in. o posiadanych urządzeniach grzewczych, miejscu ich zainstalowania oraz planowanej ilości zużycia oleju opałowego” – tłumaczy Ministerstwo Finansów.

Szczegółowe informacje i samo zgłoszenie rejestracyjne AKC-RU można znaleźć tutaj.

mp