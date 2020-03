Podatki 2020: Więcej czasu na złożenie informacji ORD-U i IFT-2R

Podatnicy będą mieć więcej czasu na złożenie informacji podatkowych ORD-U oraz IFT-2R – wynika z projektu nowego rozporządzenia Ministerstwa Finansów. Przedłużenie terminów jest bezpośrednio związane z utrudnieniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa.

„Rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2 utrudnia wywiązanie się z obowiązku związanego z przekazaniem organowi podatkowemu informacji o umowach z nierezydentami, o której mowa w art. 82 § 1 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, na których ciąży taki obowiązek” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W przypadku informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2R) przewidziano przedłużenie terminu do końca 5. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Dotyczy to podatników, których rok podatkowy skończył się w terminie od 31 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020 r.

Tak samo przedłużony zostanie także termin na złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego (ORD-U). Tutaj przedłużenie znajdzie zastosowanie względem terminów, które upływają w okresie od 31 marca do 31 maja 2020 r.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 27 marca 2020 r.) Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przesyłania niektórych informacji podatkowych.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

