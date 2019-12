Podatki 2020: UOKiK będzie mógł zażądać ksiąg podatkowych

Na początku przyszłego roku obowiązywać zacznie nowe rozporządzenie ws. przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) będzie mógł żądać wydania ksiąg podatkowych w elektronicznej formie.

Nowe rozporządzenie resortu rozwoju jest związane ze zmianami przewidzianymi w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Dzięki tej ustawie UOKiK otrzyma uprawnienie do prowadzenia postępowań dotyczących nadmiernego opóźniania spełnienia świadczeń pieniężnych. W ramach takich postępowań UOKiK będzie mógł zażądać także ksiąg podatkowych (lub ich części) oraz dowodów księgowych w elektronicznej postaci.

„W przypadku rezygnacji z prowadzenia ksiąg w formie elektronicznej podmioty, do których zostanie skierowane żądanie Prezesa UOKiK będą zobowiązane do przekazania ksiąg i dowodów księgowych w postaci papierowej (art. 13f ustawy) – kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Takie rozwiązania generują duże nakłady pracy, których można uniknąć, o ile podmiot zobowiązany do przekazania dysponuje księgami w formie elektronicznej, co obecnie jest powszechnie obowiązującym standardem” – wskazuje Ministerstwo Rozwoju.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Rozwoju z 16 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz. U. z 2019 r., poz. 2451).

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

