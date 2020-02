Podatki 2020: Nowa informacja ws. cofnięcia skutków unikania opodatkowania

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowego rozporządzenia ws. wzoru informacji zastępczej. Formularz IZ-1 pozwoli podatnikom na skorzystanie z ustawowej możliwości cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Nowe rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W nowym rozporządzeniu resortu finansów określony zostanie wzór informacji zastępczej (IZ-1).

„Projektowane rozporządzenie realizuje wymóg wynikający z art. 119zfk § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, obligującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia wzoru informacji zastępczej wraz z objaśnieniem co do sposobu wypełniania oraz terminu i miejsca jej składania” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z Ordynacją podatkową, istnieje możliwość cofnięcia skutków unikania opodatkowania m.in. poprzez złożenie informacji zastępczej. Kwestie te określa dział Ordynacji odnoszący się m.in. do cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Możliwość ta dotyczy bezpośrednio podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 20 lutego 2020 r.) Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji zastępczej.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj, a nowy wzór informacji IZ-1 jest dostępny tu.

