Podatek od nieruchomości 2021: co się zmieni i jaki podatek od nieruchomości obowiązuje właścicieli domu?

Podatki to nieodłączna część życia – świadczenia dotyczą wielu kwestii, w tym także domów. Co jakiś czas jednak zasady ulegają pewnym zmianom. W 2021 roku wprowadzono nowe przepisy dotyczące podatków od nieruchomości – warto dowiedzieć się, jakie obowiązki spoczywają teraz na właścicielach domów.

Dom a podatek od nieruchomości

Posiadanie własnego domu niesie ze sobą wiele korzyści – nie bez powodu od wielu lat jest to główny cel życiowy wielu osób. Popyt na nowe inwestycje zwiększa się z każdym rokiem. W porównaniu z mieszkaniem możemy liczyć na większy komfort psychiczny będący wynikiem odseparowania od sąsiadów, a często także na znacznie większą przestrzeń mieszkalną. Dom kojarzy się z ciszą i spokojem, wieczornym odpoczynkiem na tarasie oraz dostępem do podwórka, które potrafi skutecznie poprawić samopoczucie. Każdy, kto planuje budowę własnego domu, doskonale zna wszystkie zalety – nie możemy jednak zapominać także o dodatkowych obowiązkach, które wiążą się z tą decyzją. Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego projektu: do wyboru są liczne propozycje, takie jak niewielkie domy parterowe czy wielokondygnacyjne budynki ze sporą liczbą pomieszczeń. W ostatnim czasie sporą popularność zyskują projekty domów parterowych – domoweklimaty.pl to pracownia, która oferuje różnorodne plany.

Własna nieruchomość to nie tylko początkowe koszty budowy, lecz także bieżące wydatki na utrzymanie. Sporą rolę odgrywają tutaj również podatki. Jak to wygląda w praktyce i o czym trzeba wiedzieć przed decyzją o zainwestowanie w dom? W pierwszej kolejności należy podkreślić, że wysokość podatku zależy od wielu czynników – powierzchnia budynku, sposób jego eksploatacji, a także jego lokalizacja, jako że poszczególne gminy mogą samodzielnie ustalać ostateczne stawki.

Podatek od nieruchomości w pigułce

Jest to podatek lokalny pobierany przez samorządy gminne, który obejmuje niemal wszystkie nieruchomości bądź obiekty budowlane. Istnieje od niego jednak parę wyjątków, do których zaliczają się przede wszystkim grunty będące własnością państw obcych, użytki rolne, lasy, grunty pod wodami czy obiekty zarządzane przez jednostki samorządów terytorialnych. Podmiotami tej opłaty są zaś osoby fizyczne bądź prawne jednostki organizacyjne czy spółki, które są użytkownikami gruntów, bądź właścicielami nieruchomości.

Jakie zmiany przyniósł 2021 rok?

Maksymalna stawka podatków i opłat lokalnych w 2021 roku poszła w górę. Właściciele domów zapłacą maksymalnie 85 groszy za 1 metr kwadratowy, co daje wzrost o 4 gr w stosunku do poprzedniego roku. Dla lokali będących siedzibą firmy najwyższa możliwa wartość wynosi z kolei o 94 groszy więcej niż rok wcześniej – 24,84 zł za m2. Stawki związane z gruntami przygotowanymi pod działalność gospodarczą także się zmieniły i wynoszą teraz 0,99 zł/m2 (wzrost o 4 gr). Dla pozostałych gruntów nowa stawka to 0,52 zł/m2 – o dwa grosze więcej niż w poprzednich latach.

Kogo dotyczą zmiany?

Dla mieszkańców większych miast jest to zdecydowanie wiadomość o konieczności przygotowania większego budżetu do zapłaty podatku, lecz pomimo tych podwyżek ostateczna decyzja pozostaje w rękach gmin. Rządowe zalecenia mogą nie odzwierciedlać realnej sytuacji wszystkich właścicieli domów i innych nieruchomości – jest to jedynie maksymalna stawka. Kolejnym czynnikiem wpływającym na bieżące opłaty jest ubezpieczenie: zapraszamy do lektury artykułu „Czy Polacy ubezpieczają swoje budowy i domy?”.

Czy istnieje możliwość, by nie płacić podatku od nieruchomości?

Istnieje kilka wyjątków od obowiązku zapłaty podatku, jednak dotyczą one przede wszystkim obiektów użyteczności publicznej. To między innymi budynki będące częścią infrastruktury kolejowej i portowej; budynki gospodarcze służące działalności rolniczej (na gruntach rolnych), leśnej lub rybackiej; lasy (z wyjątkiem wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej), a także wspomniane już obiekty zajęte na potrzeby samorządów. Dodatkowo, z pewnymi wyjątkami, budowle przy drogach publicznych są zwolnione z opłat. Część gmin rozszerza możliwość skorzystania ze zwolnienia na placówki edukacyjne oraz charytatywne. O ulgę mogą ubiegać się również cmentarze. W przypadku domów jednak wniesienie opłat jest obowiązkowe w praktycznie każdej sytuacji.

Jak wzrost stawki wygląda w praktyce?

Za przykład przyjmijmy dom o skromnej powierzchni 90 metrów kwadratowych. Dotychczas jego właściciel płacił podatki w wysokości 72,90 złotych – aktualnie wynosi ona 76,50 zł. Czas zapłaty pierwszej raty bądź pełnej kwoty ubiega 15 marca; do tego dnia każdy właściciel nieruchomości będącej domem bądź lokalem firmowym zobowiązany jest do przelania pieniędzy na konto gminy.