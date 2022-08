Płaca minimalna w 2023 r. – podwyżka ma być przeprowadzona w dwóch etapach

W 2023 r. wynagrodzenie minimalne ma wzrosnąć od 1 stycznia do 3383 zł i od 1 lipca do 3450 zł – wynika z projektu rozporządzenia, który opublikował rząd. Minimalna stawka godzinowa zostanie z kolei podniesiona odpowiednio do 22,1 zł i 22,5 zł. Lipcowa podwyżka będzie oznaczać wzrost o 440 zł względem obecnego roku.

„W związku z tym, że przeciętne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. nie powinno być niższe niż ustawowe minimum, tj. 3416,3 zł, w projekcie zaproponowano powyższe kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 3383 zł od dnia 1 stycznia oraz 3450 zł od dnia 1 lipca. Biorąc pod uwagę proponowane kwoty, przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę w 2023 r. wyniesie 3416,5 zł” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wcześniej rząd nie osiągnął porozumienia ws. płacy minimalnej na forum Rady Dialogu Społecznego, w której uczestniczą też organizacje pracodawców i związki zawodowe.

Przedstawione przez rząd propozycje zakładają, że w lipcu 2023 r. płaca minimalna będzie wyższa o 440 zł względem 2022 r. Oznacza to wzrost o 14,6 proc. i relację do prognozowanego na przyszły rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 50,4 proc.

Szacuje się, że zmiany będą mieć bezpośredni wpływ na ok. 2,7 mln pracowników otrzymujących obecnie wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp