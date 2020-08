Płaca minimalna 2021 – rząd opublikował projekt rozporządzenia

W 2021 r. wynagrodzenie minimalne ma wynosić w Polsce 2800 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa osiągnie poziom 18,3 zł – wynika z projektu rozporządzenia, który przygotowano w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wcześniej w Radzie Dialogu Społecznego nie osiągnięto porozumienia dotyczącego wysokości stawek.

Jak tłumaczą projektodawcy, w ramach Rady Dialogu Społecznego, w której zasiadają m.in. przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, nie osiągnięto porozumienia ws. przyszłorocznych wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. W efekcie stawki zostaną ustalone rządowym rozporządzeniem.

„W projekcie proponuje się ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2800 zł (co oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 7,7 proc. oraz relację do prognozowanego na 2021 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 53,2 proc.) i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych na poziomie 18,3 zł” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Rządowy projekt zakłada podwyżkę większą od minimalnego wzrostu wynikającego z przepisów ustawowych. Zgodnie z regulacjami dotyczącymi minimalnej płacy, płaca minimalna powinna zostać podwyższona z 2600 zł do minimum 2716,1 zł, a w przypadku minimalnej stawki godzinowej stawka powinna wzrosnąć z 17 zł do co najmniej 17,8 zł.

Zaproponowane przez rząd stawki są wyższe od postulatów środowiska pracodawców, którzy chcieli zamrożenia stawek lub podniesienia ich do 2716,1 oraz 17,8 zł.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 14 sierpnia 2020 r.) Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp