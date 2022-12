Opodatkowanie kilometrówek budzi kontrowersje

Używanie samochodu niebędącego własnością pracodawcy i rozliczanie jego przebiegu oraz opodatkowanie kwoty zwracanej przez pracodawcę za jego używanie budzi spore wątpliwości. Do biura rzecznika praw obywatelskich napływają skargi m.in. od pielęgniarek środowiskowych. Jak podkreśla RPO, problem jest tym większy, że kwota tzw. kilometrówki nie była aktualizowana od 2007 r.

W nowym komunikacie RPO pyta, czy zwrot kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych powinien być opodatkowany, skoro w praktyce nie stanowi dochodu pracownika. Jednocześnie pracownikowi nie przysługuje rekompensata za pozostałe koszty, czyli np. obowiązkowy przegląd techniczny i ubezpieczenie auta.

Problemy tego rodzaju mogą dotyczyć części grup zawodowych, które używają prywatnego samochodu do celów służbowych. Chodzi m.in. o leśników, listonoszy czy pracowników społecznych. Skargę w tej sprawie złożyła do RPO np. pielęgniarka środowiskowa.

„W ocenie skarżącej zwrot kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych nie powinien być opodatkowany, ponieważ nie stanowi on dochodu pracownika. Z podatkowego punktu widzenia przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, w tym kilometrówka. Rozstrzygając kwestie zwrotu kosztów jazd lokalnych, organy podatkowe uważają, że pracownik wykorzystuje samochód prywatny do celów służbowych celem świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Powstają jednak wątpliwości, czy w sytuacji opisanej przez skarżącą zwrot kosztów ma charakter przychodowy i powinien zostać opodatkowany; czy jest faktyczną korzyścią dla pracownika” – wskazuje RPO.

Jak zaznacza RPO, kilometrówki miały w założeniu stanowić należytą rekompensatę za używanie prywatnego auta. Rzecznik ocenia jednak, że w praktyce nie są pokrywane koszty związane z używaniem, skoro dochodzi do dodatkowego opodatkowania. Kontrowersje budzi również brak aktualizacji kwoty kilometrówki od 2007 r.

Rzecznik zwrócił się do resortu finansów o zajęcie stanowiska ws. opodatkowania kilometrówek i pojawiających się wątpliwości.

