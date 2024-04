Nowy system kaucyjny. Biznes apeluje o opóźnienie i zmiany w VAT

Wejście w życie obowiązku realizacji zbiórki przez system kaucyjny powinno zostać przesunięte o rok, czyli na 1 stycznia 2026 r. – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Środowisko biznesowe apeluje też o to, by kaucja nie była włączana do podstawy opodatkowania VAT. O takie zmiany zaapelował do rządu także rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

W założeniu nowy system kaucyjny powinien wesprzeć branżę napojową we wdrażaniu zmian mających na celu stworzenie bardziej efektywnego modelu gospodarki odpadami. Środowisko przedsiębiorców oraz RMŚP apelują o przesunięcie wprowadzenia obowiązku realizacji zbiórki przez system kaucyjny na 1 stycznia 2026 r.

„Wprowadzenie obowiązku realizacji zbiórki przez system kaucyjny od 1 stycznia 2025 roku uniemożliwi osiągnięcie zakładanych poziomów zbiórki i będzie stanowiło niepotrzebny i wynikający z regulacyjnego pośpiechu problem dla firm objętych nowym prawem” – oceniają eksperci ZPP.

Wątpliwości budzi również kwestia ewentualnego opodatkowania kaucji. Jak wskazuje ZPP, kaucja nie powinna być włączana do podstawy opodatkowania VAT, ponieważ nie stanowi ani towaru, ani usługi, a do tego – jako pobierana w punktach sprzedaży – nie może stanowić dochodu.

„Konstrukcje wyłączające kaucję spod podstawy opodatkowania VAT funkcjonują dziś z powodzeniem choćby w Szwecji, na Łotwie czy w Rumunii, czyli w gronie krajów, które w ostatnim czasie wdrożyły nowe przepisy” – zaznaczają eksperci ZPP.

mp