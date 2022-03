Nowa dyrektywa ws. przejrzystości wynagrodzeń

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad projektem nowej dyrektywy ws. przejrzystości wynagrodzeń. Firmy działające w Unii Europejskiej, które zatrudniają minimum 50 pracowników, zostaną zobowiązane m.in. do ujawniania informacji ułatwiających pracownikom porównywanie wynagrodzeń. Zmiany mają też służyć jawności w kwestii różnic w płacach kobiet i mężczyzn.

Nowy projekt ma być poddany głosowaniu w Parlamencie Europejskim w dniach 4-7 kwietnia br. Już w połowie marca komisje PE przegłosowały natomiast raport dotyczący tego projektu. Jak podkreśla NSZZ „Solidarność”, stanowisko przyjęte przez komisje ds. praw kobiet i równouprawnienia oraz zatrudnienia jest zgodne z postulatami związków zawodowych.

W nowym stanowisku PE domaga się, by nowe wymogi dotyczyły firm unijnych, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników. W pierwotnej wersji projektu była tymczasem mowa o 250 pracownikach. Przedsiębiorstwa musiałyby ujawniać informacje pozwalające pracownikom na porównywanie wysokości wynagrodzeń oraz określanie różnic w płacach kobiet i mężczyzn.

„W tekście zapisano, że pracownicy i ich przedstawiciele powinni mieć prawo do otrzymywania jasnych i pełnych informacji na temat indywidualnych i średnich poziomów wynagrodzeń, z podziałem na płeć. Posłowie proponują także wprowadzenie zakazu utajniania informacji o wynagrodzeniach, poprzez wprowadzenie zakazu stosowania postanowień umownych, które ograniczają pracownikom możliwość ujawniania informacji o ich wynagrodzeniach, a także uzyskiwania informacji o wynagrodzeniach tych samych lub innych kategorii pracowników” – tłumaczy NSZZ „Solidarność”.

Co ważne, komisje PE chcą zmienić projektowany przepis dotyczący ciężaru dowodu. Zgodnie z przyjętym stanowiskiem, jeśli pracownik uważa, że zasada równej płacy nie została zastosowana, i wniesie sprawę do sądu, to w takiej sytuacji to pracodawca miałby być zobowiązany do udowodnienia, że nie doszło do dyskryminacji.

mp