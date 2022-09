Naczelnicy urzędów skarbowych będą właściwi do rozpatrywania wniosków komorników sądowych. Oznacza to, że udostępnianie tych danych będzie się odbywało na zasadach dotychczasowych, tj. obowiązujących przed dniem 7 lipca 2022 r. Każdy naczelnik będzie obowiązany i uprawniony do udostępniania wszystkich informacji zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) niezależnie od terytorialnego zakresu ich działania. Więcej o zmianie