Mały ZUS Plus o rok dłużej. Sejm pracuje też nad kolejnymi zmianami

Od 1 sierpnia 2023 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dodatkowego roku z tzw. Małym ZUS Plus – wynika z nowelizacji, która czeka obecnie na podpis prezydenta. Nowe rozwiązanie ma mieć charakter jednorazowy i dotyczyć przedsiębiorców, którzy co najmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z tej preferencji. Do Sejmu trafił też projekt przewidujący całkowitą likwidację ograniczenia czasowego w korzystaniu z ulgi.

Pod koniec 2022 r. z Małego ZUS Plus korzystało ponad 235 tys. przedsiębiorców. Preferencja opiera się na uldze w składkach na ubezpieczenia społeczne, a korzystać można z niej w sytuacji, gdy przychód w ubiegłym roku zamknął się w kwocie 120 tys. zł. W praktyce korzystający może płacić składki ZUS w wysokości uzależnionej od osiągniętego dochodu.

W parlamencie zakończono już prace nad nowelizacją wprowadzającą dodatkowe 12 miesięcy Małego ZUS Plus. Zgodnie z założeniami, to jednorazowe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy w 2023 r. korzystali z ulgi przynajmniej przez jeden miesiąc. Obecnie z ulgi można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia firmy, a od 1 sierpnia 2023 r. okres ten zostanie wydłużony o 12 miesięcy.

– Podjęliśmy decyzję o obniżeniu składki na ubezpieczenia społeczne osobom, które w tym roku korzystały z Małego ZUS-u Plus. W ten sposób chcemy pomóc najmniejszemu biznesowi, który też boryka się ze skutkami pandemii i wojny za naszą wschodnią granicą. To dla nich oszczędność nawet kilkuset złotych miesięcznie – komentuje szef resortu rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

Jednocześnie do Sejmu trafił projekt nowej ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Przygotowany przez sejmową komisję nadzwyczajną ds. deregulacji projekt przewiduje m.in. całkowitą likwidację ograniczenia czasowego (36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy) w korzystaniu z Małego ZUS Plus. Takie rozwiązanie ma być korzystne dla osób prowadzących niewielką działalność gospodarczą.

