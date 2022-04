Kontrola podatku od nieruchomości. Wrocław korzysta z detekcji satelitarnej

Samorządy coraz częściej korzystają z nowych technologii w sprawach podatkowych. Na takie rozwiązanie zdecydował się m.in. Wrocław, który zainwestował w projekt detekcji satelitarnej z myślą o wsparciu dla kontroli podatku od nieruchomości. Z oficjalnych danych miasta wynika, że pozwoliło to na odzyskanie należnego podatku o łącznej wartości nawet 3-4 mln zł.

W 2020 r. Urząd Miejski Wrocławia ruszył z projektem wykorzystania detekcji satelitarnej do weryfikacji powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości oraz analizy zapisów deklaracji podatkowych. Jak informuje teraz miasto, projekt przyniósł pozytywne skutki i będzie nadal kontynuowany. Zapowiedziano też, że do końca 2022 r. z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych sprawdzone zostanie całe miasto.

– Dzięki projektowi zrealizowanemu przez SatRevolution S.A. nasz wydział podatków i opłat otrzymał precyzyjne informacje wskazujące miejsca wymagające działań kontrolnych. Dostarczone raporty pozwoliły w krótkim czasie zweryfikować setki nieruchomości, uszczelnić system podatkowy i istotnie zwiększyć wpływy do budżetu miasta – mówi skarbnik Wrocławia, Marcin Urban.

Jak wskazuje miasto Wrocław, projekt detekcji satelitarnej kosztował gminę 128 tys. zł netto, a szacowane korzyści z wykorzystania zdjęć satelitarnych wyniosły dla samorządu już nawet ok. 3-4 mln zł.

– Dotychczas podatki od nieruchomości były kontrolowane okresowo, poprzez sprawdzanie dokumentów i wizje lokalne, i przypominało to szukanie igły w stogu siana. Teraz można to zrobić szybciej, bo algorytm SatRevolution typuje nieruchomości do sprawdzenia – tłumaczy Urban.

mp