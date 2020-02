Egzekucja administracyjna – będą nowe przepisy ws. oświadczeń o majątku

Wierzyciele należności pieniężnych, które podlegają egzekucji administracyjnej, będą mogli podejmować dodatkowe działania mające na celu ustalenie majątku i wszczęcie skutecznej egzekucji administracyjnej – wynika z projektu nowego rozporządzenia, który przygotowano w resorcie finansów. Zobowiązani dłużnicy będą mogli być wzywani do składania oświadczeń o posiadanym majątku, a podanie fałszywych informacji będzie grozić odpowiedzialnością karną.

Zmiany przewidziano w projekcie nowego rozporządzenia ws. elementów wezwania zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia. Ministerstwo Finansów określi szczegółowo elementy wezwania kierowanego do zobowiązanego.

Zgodnie z projektem, wezwana strona powinna złożyć oświadczenie o posiadanym majątku, wszystkich jego składnikach oraz źródłach dochodu.

„Nałożenie na zobowiązanego obowiązku udzielenia prawdziwych i zupełnych informacji o składnikach majątkowych pod groźbą odpowiedzialności karnej ma na celu uświadomienie mu skutków prawnych niedopełnienia obowiązku, jak również zmobilizowanie go do aktywnego uczestniczenia w postępowaniu zmierzającym do wykonania nałożonego na niego obowiązku” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Nowe przepisy mają wejść w życie 30 lipca 2020 r.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

