Działalność nierejestrowa być może będzie łatwiejsza

Przepisy dotyczące prowadzenia działalności nierejestrowej zostaną uproszczone – tak przynajmniej wynika z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców.

W ramach pakietu ułatwień przewidziano m.in. doprecyzowanie regulacji, które budzą obecnie wątpliwości. Jednoznacznie wskazane zostanie, że osoby wykonujące działalność nierejestrową powinny używać w obrocie gospodarczym numerów PESEL.

Działalność nierejestrowa umożliwia prowadzenie drobnej aktywności ekonomicznej przez osoby fizyczne przy zachowaniu jak najmniejszych formalności i obowiązków publicznych. Oficjalne szacunki wskazują, że w 2021 r. przychody z tytułu takiej działalności wykazało 31,6 tys. podatników. Jak ocenia Ministerstwo Rozwoju i Technologii, cały czas jest jednak pole do zwiększenia popularności formuły działalności nierejestrowej.

W pakiecie projektowanych zmian zaproponowano m.in. jednoznaczne rozstrzygnięcie, że działalność nierejestrową mogą prowadzić jedynie ci cudzoziemcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia regularnej działalności gospodarczej. Równocześnie dojdzie też do wyraźnego wskazania, że co do zasady osoby wykonujące działalność nierejestrową powinny posługiwać się w obrocie gospodarczym numerami PESEL.

„Efektem zmian będzie wyeliminowanie najistotniejszych wątpliwości praktycznych funkcjonowania tej instytucji (z korzyścią zarówno dla obywateli, jak i dla organów) oraz dalsze zachęcanie do angażowania się w tę formę drobnej działalności zarobkowej” – przewidują projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 13 kwietnia 2023 r.) o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp