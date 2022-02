Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie dostępny do 27 lutego

Rodzice i opiekunowie dzieci będą mogli w okresie od 1 do 27 lutego br. korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego – wynika z rozporządzenia rządu, które opublikowano w Dzienniku Ustaw. Decyzja jest związana z ponownym wprowadzeniem nauczania zdalnego m.in. w szkołach podstawowych (klasy 5-8) i ponadpodstawowych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzono w związku z przywróceniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych (klasy 5-8), ponadpodstawowych oraz ponadpodstawowych specjalnych, w tym tych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w sytuacji zamknięcia albo ograniczonego funkcjonowania danej placówki z powodu pandemii koronawirusa, do której uczęszcza dziecko.

Wsparcie przysługuje rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się dzieckiem w wieku: – do lat 8; – do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności; – do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; – do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

„Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma drugiego rodzica, który może zapewnić opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do okresu, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy przewidziany w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2022 r., poz. 230).

Nowe przepisy weszły w życie 1 lutego 2022 r.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

mp