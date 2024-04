Co z tym podatkiem Belki? - MF wyjaśnia

W Ministerstwie Finansów obecnie są prowadzone prace nad realizacją programu „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów”, w którym m.in. została zapowiedziana propozycja „zniesienia podatku od zysków kapitałowych (Podatek Belki) dla oszczędności i inwestycji w tym także na GPW (do 100 tys. zł, powyżej 1 roku)”. Propozycja zakłada, że wprowadzone zostaną roczne kwoty dochodów (przychodów) wolne od opodatkowania z oszczędności oraz z inwestycji kapitałowych. Proponujemy, aby każda z tych kwot wynosiła iloczyn stopy depozytowej NBP na ostatni dzień trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy i 100 tys. zł (obecnie byłoby to 5250 zł) - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską.

Interpelacja nr 2031 do ministra finansów w sprawie likwidacji podatku od zysków kapitałowych

Szanowny Panie Ministrze,

Jak wynika z niedawnych doniesień medialnych Ministerstwo Finansów ma zamiar ograniczyć podatek od zysków kapitałowych, popularnie zwany „podatkiem Belki”. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, podatek ten wynosi 19% i jest pobierany od dochodów z lokat bankowych, obligacji, funduszy inwestycyjnych, akcji, kontraktów terminowych i opcji. Podatek ten nie uwzględnia inflacji, co oznacza, że realna stopa opodatkowania jest wyższa niż nominalna. Podatek zniechęca Polaków do długoterminowego oszczędzania i inwestowania, ponieważ jego konstrukcja nie zawiera ulg ani zwolnień dla osób, które utrzymują swoje środki na rachunkach przez dłuższy czas.

W związku z powyższym, gorąco popierając wszelkie inicjatywy zmierzające do zniesienia bądź ograniczenia obowiązywania podatku od zysków kapitałowych, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

Na jakim etapie są prace legislacyjne dotyczące tej zmiany? Czy ministerstwo rozważa jakieś alternatywne wobec aktualnie obowiązującego podatku formy i czy są propozycje alternatywnych form opodatkowania zysków kapitałowych? Jeżeli tak, to jakie?

Poseł Przemysław Wipler

13 marca 2024 r.

Odpowiedź na interpelację nr 2031 w sprawie likwidacji podatku od zysków kapitałowych

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 2031 Pana Posła Przemysława Wiplera z 20 marca 2024 r., w sprawie likwidacji podatku od zysków kapitałowych, uprzejmie informuję.

W Ministerstwie Finansów obecnie są prowadzone prace nad realizacją programu „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów”, w którym m.in. została zapowiedziana propozycja „zniesienia podatku od zysków kapitałowych (Podatek Belki) dla oszczędności i inwestycji w tym także na GPW (do 100 tys. zł, powyżej 1 roku)”.

W ramach tych prac przygotowywany jest projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzający normy ograniczające opodatkowanie osiąganych przez osoby fizyczne dochodów (przychodów) z kapitałów pieniężnych, mające na celu zwiększenie skłonności obywateli do oszczędzania i inwestowania. Projekt znajduje się w uzgodnieniach wewnętrznych.

Propozycja zawarta w projekcie zakłada, że wprowadzone zostaną kwoty dochodów (przychodów) wolne od opodatkowania z oszczędności oraz z inwestycji kapitałowych.

W przypadku oszczędności, zwolnienie z podatku będzie dotyczyło części dochodów (przychodów) - do określonego rocznego limitu - z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz z obligacji, o terminie zapadalności co najmniej rok, które będą zapisane w wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym, osobno prowadzonym dla obligacji i osobno dla lokat terminowych.

Podatnik będzie mógł gromadzić oszczędności tylko w jednym wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym obligacji lub jednym wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym lokat terminowych. Wyodrębniony pakiet oszczędnościowy może być prowadzony przez instytucję finansową (bank, SKOK lub oddział banku zagranicznego), mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotą projektowanego zwolnienia jest to, że instytucja finansowa, prowadząca wyodrębniony pakiet oszczędnościowy, nie będzie pobierała, jako płatnik, tzw. „podatku Belki” od dochodów (przychodów) z lokat terminowych lub obligacji, do wysokości kwoty zwolnionej. Natomiast powyżej tej kwoty instytucja finansowa, jako płatnik, będzie pobierała 19% zryczałtowany podatek dochodowy, tak jak jest to obecnie.

W przypadku dochodów z inwestycji kapitałowych (np. ze sprzedaży akcji na giełdzie) wprowadzona będzie roczna kwota dochodów wolna od podatku, którą podatnik będzie rozliczał w zeznaniu rocznym PIT-38.

Zarówno roczna kwota zwolnienia dochodów (przychodów) z oszczędności gromadzonych w wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym obligacji lub lokat terminowych, jak i roczna kwota wolna od podatku od dochodów z inwestycji kapitałowych, określane będą w obwieszczeniu Ministra Finansów na każdy rok kalendarzowy. Proponujemy, aby każda z tych kwot wynosiła iloczyn stopy depozytowej NBP na ostatni dzień trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy i 100 tys. zł (obecnie byłoby to 5250 zł).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że obecnie w Ministerstwie Finansów nie są planowane inne, poza wyżej opisanymi, zmiany w zasadach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów (przychodów) z kapitałów pieniężnych.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Jarosław Neneman

Warszawa, 27 marca 2024 r.

źródło: sejm.gov.pl