Będzie łatwiej o wsparcie z Funduszu Pracy

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowano nowe rozporządzenie, które ma złagodzić warunki ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Zmiany będą odpowiedzią na pogorszenie się sytuacji na rynku pracy w związku z pandemią koronawirusa.

„W okresie od marca do października 2020 r., a więc od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii w Polsce, bezrobocie wzrosło o ok. 98,5 tys. osób, co stanowi wzrost o około 10 proc. w stosunku do stanu na koniec lutego 2020 r.” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projektodawcy chcą zwiększyć poziom aktywizacji osób bezrobotnych, czemu służyć ma złagodzenie warunków ubiegania się o różne formy wsparcia.

W przypadku osób ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej zniesiony zostanie warunek nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy. Z kolei w przypadku refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego przewidziano likwidację warunku niezmniejszania wymiaru czasu pracy pracowników w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie.

Ułatwienia będą dotyczyć również prowadzenia działalności gospodarczej założonej ze środków Funduszu Pracy. Projektodawcy chcą umożliwić zawieszenie działalności gospodarczej lub podjęcie zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, a także kontynuację umowy w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Podmioty korzystające z refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy będą mogły z kolei obniżać wymiar czasu pracy zatrudnionych bezrobotnych na refundowanym stanowisku pracy bez konieczności wydłużania okresu trwania umowy oraz kontynuować umowę w sytuacji ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

„Oczekiwany efekt to zwiększenie aktywizacji bezrobotnych, liczby podmiotów korzystających z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych, zwiększenie liczby prowadzonych działalności gospodarczych założonych dzięki dofinansowaniu ze środków publicznych. Oczekuje się, że złagodzenie warunków ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej umożliwi przebranżowienie się osobom prowadzącym wcześniej działalność gospodarczą, która nie przetrwała na rynku w związku z trudnościami gospodarczymi wynikającymi z COVID-19, a które mają pomysł na inną działalność, niezagrożoną skutkami pandemii” – wskazują autorzy projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 9 grudnia 2020 r.) Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp