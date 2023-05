Zwrot środków z funduszu remontowego bez PIT

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, któremu wspólnota mieszkaniowa wystawiła PIT-11 jako dokument potwierdzający zwrot środków z funduszu remontowego na skutek podjętej uchwały przez wspólnotę mieszkaniową oraz w wyniku końcowego rozliczenia zobowiązań podatnika wobec wspólnoty w związku ze sprzedażą w całości jego udziałów w nieruchomości. W celu przeprowadzenia gruntownego remontu nieruchomości wspólnota podjęła uchwałę o podwyższonych zaliczkach na fundusz remontowy w celu uzbierania środków własnych niezbędnych do uzyskania kredytu bankowego. Ze względu na rozpoczęcie procedur komisji weryfikacyjnej w stosunku do większości nieruchomości wstrzymane zostały możliwości procedowania pozwolenia na budowę. Wspólnota podjęła uchwałę o wycofaniu środków z funduszu remontowego do czasu zakończenia procesu wyjaśniającego. Środki zgromadzone w funduszu remontowym przez współwłaścicieli zostały im zwrócone w kwocie odpowiadającej ich wpłatom pomniejszone o bieżące wydatki remontowe.

