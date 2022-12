Zwrot kosztów ładowania a ryczałt na samochód elektryczny w PIT

Czy na pracodawcy jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych ciążyć będzie obowiązek doliczania do przychodu podatkowego pracowników, kwot wypłacanych im dopłat do kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez nich w związku z ładowaniem służbowego samochodu elektrycznego poza miejscem pracy lub publicznymi stacjami ładowania?

Pracodawca planuje wypłacać pracownikom miesięczną kwotę, która pokryje ponoszone przez pracowników koszty energii elektrycznej związane z ładowaniem służbowego samochodu z napędem elektrycznym w miejscu zamieszkania pracownika. Kwota wypłacanej dopłaty będzie kalkulowana w oparciu o następujące kryteria:

średnia pojemność baterii ustalona w oparciu o parametry samochodów elektrycznych używanych w firmie, średnia cena 1kWh energii elektrycznej ustalona w oparciu o dane podawane przez pracownika, średni zasięg samochodu elektrycznego na jednym ładowaniu ustalony w oparciu o parametry samochodów elektrycznych używanych w firmie.

Pracodawca planuje, aby wysokość dopłaty równoważyła możliwość przejechania ok 750 km, co stanowi odpowiednik przeciętnego zasięgu samochodu z silnikiem diesla na jednym pełnym baku, co wymaga około trzech pełnych ładowań samochodu elektrycznego (w obecnych warunkach kwota dopłaty będzie oscylowała w granicach 150-200 zł miesięcznie). Wysokość dopłaty będzie corocznie aktualizowana w oparciu o aktualne parametry samochodów elektrycznych używanych w firmie i cenę za 1kWh energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Stosownie do art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

250 zł miesięcznie - dla samochodów: o mocy silnika do 60 kW, stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110 i 1093) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy; 400 zł miesięcznie - dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1.

W myśl art. 12 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych pr...