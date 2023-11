Zwolnienie ze składek wartości posiłków sfinansowanych pracownikom - ZUS wyjaśnia

W wyniku zmiany od 1 września 2023 r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe[1], podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia nie stanowi: wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł.