Zwolnienie z VAT najmu po przekroczeniu 200 tys. zł obrotu

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że jest właścicielem lokali mieszkalnych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje posiadane lokale mieszkalne wyłącznie w celach mieszkaniowych, przy czym umowy zawierane są zarówno z najemcami korzystającymi z tych lokali na własne potrzeby mieszkaniowe, jak i z podmiotami, które podnajmują przedmiotowe lokale mieszkalne kolejnym osobom również w celach mieszkaniowych. Co istotne najemcy podnajmujący lokale mieszkalne zobowiązują się w umowach najmu do tego, że lokale będą wynajmowane wyłączne w celach mieszkaniowych. Umowy w większości będą zawierane na czas określony, przy czym konkretne ustalenia strony umowy uzgodnią w indywidualnych negocjacjach - spółka nie wyklucza jednakże zawierania umów na czas nieokreślony. Świadczone usługi najmu lokali mieszkalnych sklasyfikowane będą jako PKWiU 68.20.11.0 - Wynajem i obsługa nieruchomości mieszkalnych własnych lub dzierżawionych. Aktualnie spółka korzysta ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług z uwagi na nieprzekroczenie obrotów w wysokości 200 000 złotych.

W związku z powyższym spółka zadała pytanie, czy w przypadku przekroczenia obrotów w wysokości 200 tys. złotych, będzie mogła zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy dla usług najmu lokali mieszkalnych wynajmowanych bezpośrednio najemcom korzystającym z lokali na własne potrzeby mie...