Zwolnienie z kas przy usługach prawniczych i doradztwa podatkowego online

Regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwane dalej rozporządzeniem, przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu - zwolnienie podmiotowe oraz zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia - zwolnienie przedmiotowe. Jeżeli podatnik spełnia przesłanki określone w przepisach rozporządzenia może skorzystać z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia – zwolnienie to ma charakter przedmiotowy.

Zwolnienie o charakterze podmiotowym zostało określone w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalnoś...