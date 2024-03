Zwolnienie podmiotowe z VAT również dla biura rachunkowego

Jeżeli w ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca świadczy wyłącznie usługi rachunkowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe i jednocześnie nie wykonuje czynności polegających na udzieleniu podmiotom takim jak podatnicy, płatnicy, i inkasenci, osoby trzecie odpowiadające za zaległości podatkowe oraz ich następcom prawnym na ich zlecenie lub ich rzecz fachowych porad, opinii, wyjaśnień z zakresu ich obowiązków prawnych, podatkowych, celnych, finansowych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanych z tym obowiązków - to tym samym czynności te nie stanowią doradztwa.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się przedsiębiorczyni, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - usługi księgowe (biuro rachunkowe). Działalność została zarejestrowana pod ogólnym symbolem PKD, jako działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. Przedsiębiorczyni posiada certyfikat księgowy nadany przez Ministra Finansów, ale nie jest doradcą podatkowym i nie świadczy usług w tym zakresie. Przedsiębiorczyni czasami obsługuje klientów indywidualnych nieprowadzących działalność gospodarczą (sporadyczne rozliczenie PIT-11, sporządzenie zeznania rocznego). Natomiast głównym przedmiotem działalności jest działalność rachunkowo-księgowa (uproszczona księgowość) na rzecz stałych klientów, tj.: prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów; ewidencji ryczałt; ewidencji VAT sprzedaży, zakupu; ewidencji środków trwałych; sporządzanie deklaracji VAT-7, pliku JPK; obliczenie podatku dochodowego PIT-5, PIT-4, ryczałt; sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L , PIT-37; wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, pliku JPK, zeznań rocznych; sporządzanie korekt: zaksięgowanych dokumentów, sporządzonych zeznań rocznych; sporządzenie pełnomocnictw UPL-1, PEL ZUS, zgłoszenia VAT-R, przygotowanie odpowiedzi do Urzędu Skarbowego; prowadzenie spraw kadrowo-płacowych: sporządzanie list płac, przygotowanie dokumentów do akt osobowych; zgłoszenie i wyrejestrowanie ZUS właścicieli firm jak również ich pracowników; rozliczanie rocznej składki zdrowotnej.

Ponadto, w razie potrzeby przedsiębiorczyni reprezentuje klientów w czasie kontroli podatkowych jako pełnomocnik w zakresie czynności wykonywanych w ramach zawartych z klientami umów na usługowe prowadzenie rachunkowości. W razie potrzeby udziela wyjaśnień przy czynnościach sprawdzających w sprawach dotyczących prowadzenia przez biuro kompleksowej obsługi księgowej zleceniodawców, odnoszących się wyłącznie do czynności wykonywanych przez biuro w ramach zawartych umów. Nie prowadzi jednakże czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o doradztwie podatkowym.

W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorczyni nie wykonuje czynności polegających na udzieleniu podmiotom takim jak podatnicy, płatnicy, i inkasenci, osoby trzecie odpowiadające za zaległości podatkowe oraz ich następcom prawnym na ich zlecenie lub ich rzecz fachowych porad, opinii, wyjaśnień z zakresu ich obowiązków prawnych, podatkowych, celnych, finansowych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanych z tym obowiązków. Świadczy wyłącznie usługi polegające na kompleksowej obsłudze rachunkowo- księgowej i płacowej.

Wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 200 000 zł.

Przedsiębiorczyni chciała wiedzieć, czy może korzystać ze zwolnienia VAT przez biuro rachunkowe, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia wyżej wymienionych usług rachunkowo-księgowych, obsługi kadrowo-płacowej.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Według art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od to...