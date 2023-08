Zwolnienie podmiotowe VAT: Sprzedaż wspólnej nieruchomości małżonków

Jeżeli wartość sprzedaży budynku będącego we współwłasności małżeńskiej spowoduje przekroczenie kwoty 200 tys. zł to w konsekwencji spowoduje utratę przez małżonka prawa do zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W takim przypadku będzie musiał złożyć zawiadomienie VAT-R i zarejestrować się jako podatnik VAT czynny, przesłać JPK_VAT i wykazać sprzedaż związaną z tą transakcją.