Zwolnienia z kas w 2024. Czy nowe rozporządzenie coś zmienia?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2605), co do zasady, przedłuża termin obowiązywania, na okres jednego - 2024 roku, dotychczasowych zwolnień określonych w rozporządzeniu z 22 grudnia 2021 r. ws. (Dz.U. poz. 2442, z późn. zm.). Nowe przepisy, w porównaniu do przepisów obowiązujących do końca 2023 r., różnią się jednym zwolnieniem. Usunięto bowiem zwolnienie z kas dla dostawy odbiorników cyfrowych, o których mowa w ustawie o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. ...