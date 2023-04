ZUS: Zmianach w zasiłkach od 26 kwietnia 2023 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe rozwiązania prorodzicielskie i propracownicze. Zasadniczej zmianie ulegają przepisy regulujące prawo do urlopu rodzicielskiego oraz przepisy regulujące prawo do zasiłku macierzyńskiego. Przepisy te należy stosować od 26 kwietnia 2023 r., przy czym ustawa zmieniająca zawiera także przepisy regulujące sytuację ubezpieczonych w okresie przejściowym, tj. tych, którzy nabyli prawo do zasiłku macierzyńskiego przed 26 kwietnia 2023 roku. ...