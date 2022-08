ZUS: Umowa o świadczenie usług z osobą prowadzącą działalność nieewidencjonowaną

Osoba wykonująca tzw. działalność nieewidencjonowaną nie prowadzi działalności gospodarczej, nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w konsekwencji nie jest osobą, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, co powoduje obowiązek podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartej z ww. osobą umowy, w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która planuje nawiązać współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej z przedsiębiorcami nieewidencjonowanymi, których definicja wskazana jest w art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (dalej jako p.p.). Przedsiębiorcy ci nie będą pracownikami spółki. Umowy będą dotyczyły świadczenia usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Z tego względu, że usługi będą świadczone w ramach działalności nieewidencjonowanej, spółka ma wątpliwości co do obowiązku objęcia osób współpracujących z nim ubezpieczeniem społecznym, wskutek którego stałaby się płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne usługodawców z tytułu nabywanych usług.

Spółka rozważa również możliwość nabywania usług od przedsiębiorców nieewidencjonowanych, którzy pozostają z nim w stosunku pracy jako pracownicy. Wówczas przedmiot nabywanych usług będzie znacząco różnić się od czynności, które osoby te wykonują w ramach obowiązków pracowniczych na jej rzecz Wnioskodawcy, a usługi te będą świadczone na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

W związku z powyższym spółka we wniosku zapytała czy w przypadku nabywania usług od przedsiębiorcy prowadzącego działaln...