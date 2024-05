ZUS: Roczna składka zdrowotna z działalności przy ubezpieczeniu w KRUS

Jeśli przedsiębiorca, w danym roku, spełniał warunki do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, to do obliczenia rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie uwzględnia przychodów za ww. okres.