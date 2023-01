ZUS przedsiębiorców w 2023 r.: Składka zdrowotna także w górę

Od 1 stycznia 2023 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie zrozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2022 r., wynosi w tym roku3490 zł,a od 1 lipca będzie to już 3600 zł (w 2022 r. było to 3010 zł), natomiast, jak wynika zobwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13 listopada 2022 r., prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2023 r. wynosi6935 zł(w 2022 r. - 5922 zł). Podwyżka nie ominęła także składki zdrowotnej, która w tym roku dla niektórych przedsiębiorców wynosi470,20 zł (w 2022 r. było to 419,92 zł). ...