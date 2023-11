ZUS ostrzega przed fałszywymi informacjami o podwyżce świadczeń 500+

W internecie pojawiają się fałszywe informacje nt. rzekomego wyrównania świadczenia 500+ do kwoty 800 zł za okres od sierpnia do grudnia 2023 r. na udostępniony wniosek – ostrzega Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W rzeczywistości świadczenie wychowawcze 500+ ma zamienić się w 800+ w sposób automatyczny z początkiem 2024 r.

„W ostatnim czasie w sieci pojawiły się nieprawdziwe doniesienia dotyczące rzekomego wyrównania świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł od sierpnia 2023 r. do końca tego roku. Do ZUS zgłaszają się klienci, którzy chcą w tej sprawie złożyć udostępniany w mediach społecznościowych wniosek (druk WYR.8P). Taki wniosek nie jest drukiem przygotowanym przez ZUS i nie należy go składać, bo takie wyrównanie nie przysługuje” – informuje ZUS.

Jak wynika z aktualnych regulacji, do końca 2023 r. wysokość świadczenia wychowawczego ma wy...