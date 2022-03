ZUS: Jak ubezpieczyć nianię. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o dofinansowaniu do składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne niani zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej. Dzisiaj o tym, na jakich zasadach można zatrudnić nianię, kiedy wystąpi i niej zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych i jak w takiej sytuacji ustalić tytuł do opłacania składki.