Zryczałtowany podatek dochodowy. Próg będzie przystępniejszy dla podatników

Do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadzone mają zostać zmiany podnoszące do 3 mln euro kwotę przychodów, do których możliwe jest opłacanie podatku zryczałtowanego. W efekcie więcej przedsiębiorstw będzie mogło skorzystać z takiej formy opodatkowania działalności. Zmiany przewiduje komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych.