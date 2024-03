Źródła przychodu w PIT: Najem w okresie zawieszenia firmy

Jeżeli pomimo zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nadal osiąga przychody z wynajmu lokalu innym podmiotom, umowa zawarta została w ramach prowadzonej działalności, a lokal ten widnieje też w ewidencji środków trwałych i nie został wycofany do majątku prywatnego, to przychody uzyskiwane z wynajmu należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej.